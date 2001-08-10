Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июле 2023 года в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data.
Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 - число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10-е место.
У девушек в первую десятку используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.
При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры также в основном на айфоны. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети - iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.
Сахалинская молодёжь этим летом пересмотрела свой подход к производителям гаджетов. Если в прошлом году в первую очередь молодые люди выбирали модели от брендов Apple и Samsung, то в этом в топ-5 популярных моделей вошел только Apple (заняв первые три строчки) и Xiaomi.
"Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул “народного” айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка", - заявляет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.
Также аналитики Yota изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категории с первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи - iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.
Топ-10 популярных смартфонов и планшетов у абонентов Yota в возрасте 16-25 лет
(данные за июль 2023 года)
№
Смартфоны
Изменение за год
Планшеты
Изменение за год
1
Apple iPhone 11
○
iPad Air
▲ 1
2
Apple iPhone XR
○
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
▲ 9
3
Apple 13
▲15
Huawei MediaPad T3 10
▼ 2
4
Apple 12
○
Samsung Galaxy Tab A8
▲ 17
5
Xiaomi Redmi 9A
▲ 5
Samsung Galaxy Tab A7
▼ 2
6
Apple iPhone 7
▼ 3
Apple iPad Pro 11
▼ 1
7
Xiaomi Redmi 9C NFC
▲ 2
Huawei MatePad SE *
○
8
Samsung Galaxy A12
▼ 2
Samsung Galaxy Tab A 2019
○
9
Samsung Galaxy A32
▲ 2
Lenovo Tab M10 FHD Plus
○
10
Samsung Galaxy A51
▼ 5
Huawei MatePad T
▲ 1
* Huawei MatePad SE вышел во втором полугодии
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