Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле 2023 года в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data.

Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 - число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10-е место.

У девушек в первую десятку используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры также в основном на айфоны. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети - iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

Сахалинская молодёжь этим летом пересмотрела свой подход к производителям гаджетов. Если в прошлом году в первую очередь молодые люди выбирали модели от брендов Apple и Samsung, то в этом в топ-5 популярных моделей вошел только Apple (заняв первые три строчки) и Xiaomi.

"Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул “народного” айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка", - заявляет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.

Также аналитики Yota изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категории с первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи - iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.

Топ-10 популярных смартфонов и планшетов у абонентов Yota в возрасте 16-25 лет

(данные за июль 2023 года)

№ Смартфоны Изменение за год Планшеты Изменение за год 1 Apple iPhone 11 ○ iPad Air ▲ 1 2 Apple iPhone XR ○ Samsung Galaxy Tab A7 Lite ▲ 9 3 Apple 13 ▲15 Huawei MediaPad T3 10 ▼ 2 4 Apple 12 ○ Samsung Galaxy Tab A8 ▲ 17 5 Xiaomi Redmi 9A ▲ 5 Samsung Galaxy Tab A7 ▼ 2 6 Apple iPhone 7 ▼ 3 Apple iPad Pro 11 ▼ 1 7 Xiaomi Redmi 9C NFC ▲ 2 Huawei MatePad SE * ○ 8 Samsung Galaxy A12 ▼ 2 Samsung Galaxy Tab A 2019 ○ 9 Samsung Galaxy A32 ▲ 2 Lenovo Tab M10 FHD Plus ○ 10 Samsung Galaxy A51 ▼ 5 Huawei MatePad T ▲ 1

* Huawei MatePad SE вышел во втором полугодии