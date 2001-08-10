От южносахалинцев ждут заявки на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кулинарный конкурс рыбных блюд "Семейная кухня" состоится 8 сентября в рамках фестиваля "Остров-Рыба", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявки от семейных команд из 3 человек принимаются до 7 сентября включительно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по электронной почте: [email protected].

По условиям кулинарного поединка на воплощение семейного рецепта каждой команде дается 1,5 часа и один основной ингредиент - рыба лососевой породы. Участники должны приготовить 2 порции блюда, а также презентовать результат совместной работы.

Добавим, награждение победителя "Семейной кухни" пройдет 9 сентября на закрытии фестиваля "Остров-Рыба".

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, условиями участия можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же размещена форма заявки.

Дополнительная информация по телефону: 300-735 (доб. 1, 2).