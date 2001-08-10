Мэр Южно-Сахалинска потребовал оперативно обеспечить безопасный проход по ул. Фабричной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня глава города совместно с руководителями профильных структур проинспектировал ход капитального ремонта на ул. Фабричной. Глава города раскритиковал работу подрядчика за организацию работ, назвав ее неудовлетворительной. Сергей Надсадин поручил срочно в преддверии 1 сентября обустроить безопасные проходы к образовательным объектам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Согласно контракту подрядная организация должна была произвести работы по капитальному ремонту ул. Фабричной до 1 сентября. В сроки она не уложится - корректировки произошли, в том числе, и по объективным причинам, объект непростой. Так, в результате проведения работ на протяжении улицы обнаружилось большое количество ранее неучтенных инженерных сооружений, которые требовали замены и т.д., в связи с чем выявился большой дополнительный объём работ, его было невозможно предусмотреть в проекте.
Тем не менее, как отметил глава Южно-Сахалинска, скорость ремонта и отношение подрядчика к работе не устраивают ни муниципалитет, ни горожан. Мэрия намерена начать претензионную работу. Специалистам предстоит до конца сентября решить все задачи и завершить капремонт, в ином случае контракт будет расторгнут, и в рамках правового поля будут применены все санкции вплоть до занесения в реестр недобросовестных подрядчиков.
- Кроме того, сейчас главная задача - создать безопасные условия на улице, так как она ведет сразу к нескольким социальным объектам. Подрядчику поручено в течение ближайших двух суток обеспечить беспрепятственный и безопасный проход детей к гимназии №3 и детскому саду - где необходимо, отсыпать участки, обустроить настилы, ограждения, мостовые переходы. Этот вопрос взят на особый контроль, - сообщил мэр города Сергей Надсадин.
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