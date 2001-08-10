В День города парк Южно-Сахалинска станет центральным пространством развлечений для горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 2 сентября, в Южно-Сахалинске начнут отмечать 141-летие города. Центром празднования станет городской парк, где состоится "Фестиваль фестивалей". В 11.00 около озера Нижнего стартует семейный фестиваль "Под крышей дома моего". Для юных горожан и их родителей организаторы подготовили конкурсную программу, интерактивные игры и мастер-классы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Это масштабное мероприятие, в котором могут поучаствовать все семьи города. Программа нашего фестиваля включает творческие, спортивные, кулинарные состязания. Каждая команда сможет себя проявить и рассказать о своих семейных традициях, - рассказала режиссер городского парка Юлия Натура.

На семейном фестивале самых маленьких гостей праздника будут развлекать ростовые куклы. Южносахалинцы смогут посетить мастер-классы по росписи гипсовых фигурок медведей, а также - косолапых из фанеры. Кроме того, будет работать игровая зона, аквагримеры.

В завершении праздника горожане смогут принять участие в акции "Зеленый остров семейного счастья" и высадить саженцы деревьев. Оставить заявки на участие в семейном фестивале можно по телефону 72-45-75, а также на официальном сайте.

Творческую молодежь Южно-Сахалинска объединит фестиваль уличного искусства. Арт-резиденция "Маяк" в большом шатре городского парка представит горожанам свои масштабные проекты: фестиваль мастеров "Площадка", фестиваль молодого искусства и креативных индустрий "Проспект", фестиваль "Искусство звука" и другие инициативы арт-кластера. Организаторы презентуют творчество местных ремесленников и брендов, проведут авторский показ и др.

Работу площадки будут сопровождать выступления от диджеев музыкального сообщества "G42". Также южносахалинцы смогут посетить дизайн-мастерскую и сделать памятные фото возле арт-объектов. Фестиваль уличного искусства начнет работу в 12.00.

Напомним, со 2 по 9 сентября в рамках празднования 141-летия Южно-Сахалинска концерты, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка, дома культуры "Родина", скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки.

С полной программой праздничных мероприятий в День города можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска, анонсы также размещаются в соцсетях мэрии и телеграмм-канале "Официальный Южный".