Более 1500 сетов уже реализовано в рамках гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаетcя гастромарафон «Дары морей». Попробовать авторские блюда из сезонных морепродуктов южносахалинцы могут до 3 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в гастромарафоне принимают участие кафе «Коba» и «Асахикава», суши-бары «Хоккайдо» и «Юзу», рестораны «Кафаница Плескавица» и ресторан «Сварог», а также бар «Аромас Лаунж». В этих заведениях горожанам предлагают сет-меню из трех блюд, в которых присутствуют лосось, кальмар и камбала. Стоимость комплекса составляет 950 рублей.

Добавим, гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках фестиваля «Остров-рыба». Кульминацией события станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 9 сентября.

Ознакомиться с фестивальным меню можно в тематическом разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.