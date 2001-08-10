Во Владивостоке пройдет парад парусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Красивейшие парусники из разных стран заполнят акваторию Владивостока с 9 по 13 сентября, а отважные моряки покажут своё мастерство в серии регат (6+), сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Фонд "Росконгресс".

В дни ВЭФ в столице Приморья состоится серия регат с участием больших учебных парусников, парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня.

"Уверен, парад парусов поспособствует развитию детского спорта, окажет положительное влияние на туристическую отрасль Дальнего Востока, а широкий состав зарубежных гостей - на дальнейшее развитие отношений со странами региона на основе принципов добрососедства и взаимоуважения", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ключевым событием программы 11 сентября станет старт парусной регаты "Кубок Росконгресса", которая продлится два дня.