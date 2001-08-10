Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2023
Сейчас 10:31
95,47|103,24|66,91
В Южно-Сахалинске на два дня частично перекроют улицу Амурскую
09:13, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на два дня частично перекроют улицу Амурскую

В Южно-Сахалинске на два дня частично перекроют улицу Амурскую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске перекроют восточную полосу улицы Амурской возле дома №157. Как сообщает Сахалинская коммунальная компания, ограничения будут действовать 29-30 августа, пишет astv.ru.

Перекрытие требуется для проведения ремонтных работ. Западная останется доступной для движения.

Ограничения продлятся с 09:00 29 августа до 17:00 30 августа. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?