Серия мастер-классов по хирургической онкоурологии состоялась Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областные специалисты совместно с московским коллегой провели ряд малоинвазивных операций по удалению опухолей предстательной железы. Для обмена опытом в Южно-Сахалинск приехал заведующий урологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России Андрей Санжаров, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Двухдневная научно-практическая конференция прошла в стенах областного онкодиспансера. Лекционная часть программы состояла из докладов и презентаций о современных лапароскопических методах, которые позволяют исключить осложнения и сократить время реабилитации пациентов до нескольких дней. Под руководством приезжего специалиста было проведено два оперативных вмешательства. За ходом работы в режиме реального времени наблюдали сотрудники местных медучреждений в конференц-зале, а для врачей из других регионов велась онлайн-трансляция.

– Мы с коллегами из научно-клинического центра ФМБА России приезжаем уже не первый раз, прогресс в лечении онкопатологий действительно заметен – есть всё оборудование для проведения операций, сотрудники обучены и владеют навыками лапароскопической хирургии. Есть ещё много регионов, где удаление опухолей проводится инвазивно, с проникновением через естественные внешние барьеры организма. Реабилитация в таких случаях длится несколько недель, а современные методы позволяют пациентам уже на следующий день встать с кровати, – отметил Андрей Санжаров.

Операции в онкодиспансере проводятся с использованием высокотехнологичного оборудования, в том числе – видеоэндоскопических стоек, которые позволяют выводить объёмное изображение и выполнять процедуру тщательнее, удаляя все ткани с патологическими нарушениями.

– Нужно понимать, что наши врачи владеют всеми современными методиками, обучение у нас проводится регулярно. Сегодня приехал ведущий специалист онкоурологического профиля, в октябре состоится мастер-класс по гинекологии, в ноябре – по торакальной хирургии. Сахалинских онкологов также приглашают в другие регионы. За последние несколько месяцев состоялись поездки в Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, – рассказал главный врач областного онкологического диспансера Сергей Старцев.

На операционном столе в онкоурологическом отделении, как правило, оказываются пациенты старше 60 лет. Для профилактики заболевания специалисты советуют не пренебрегать обязательными ежегодными медицинскими мероприятиями – диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. В большинстве случаев онкологические заболевания урологического профиля протекают без явных симптомов. Врачи призывают следить за своим здоровьем и после 40 лет регулярно проходить обследования мочеполовой системы и мужчин, и женщин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с раком приоритетом российского здравоохранения.

– Выстраивание передовой, ориентированной, прежде всего, на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения – ключевое направление в развитии российского здравоохранения, приоритет нашей государственной политики, – отметил Владимир Путин.

По поручению главы государства в рамках национального проекта «Здравоохранение» действует программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». В Сахалинском областном онкодиспансере в прошлом году в рамках проекта были приобретены маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой, УЗИ-аппарат экспертного класса, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф. В этом году приобретена видеоэндоскопическая стойка для абдоминальных операций. На развитие этого направления в регионе в 2023 году запланировано более 2,4 млрд руб., в том числе на дополнительное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета выделяется ежегодно более 200 млн руб.