Воспитание и патриотизм: как сахалинские школьники провели время в лагерях в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Летняя оздоровительная компания Сахалинской области в этом году прошла с особым масштабом. В различных лагерях отдохнули порядка 28 тысяч детей. Подробнее - в материале ниже.

Пришкольное веселье

В июне на Сахалине и Курилах начали работу 350 лагерей. Дети могли выбрать оздоровительный лагерь за городом или попробовать жизнь в палатках. Функционировали на островах профильные, дневные и лагеря труда и отдыха. Стоимость путевки для всех семей компенсируется из регионального бюджета. Родителям возвращали до 85% от цены. Это около 57 тыс. рублей экономии. Льготные категории граждан могли претендовать на бесплатный отдых.

В регионе также работали пришкольные лагеря. Туда могли попасть не только ученики школ, но и выпускники детских садов. Для них подобный опыт стал мягкой адаптацией к новой среде.

Важно, что дети в пришкольных лагерях не только интересно проводят досуг, но и правильно питаются, занимаются спортом.

По словам директора школы № 21 в областном центре Валерии Чен, в этом году удалось перевыполнить план по набору детей в июне. Вместо 120 учеников в лагерь было зачислено 196. Ребята посещали мастер-классы, бассейн и даже боулинг.

На Итурупе школьные лагеря бесплатны для всех. Кроме того, ученики старших классов могут попробовать себя в роли вожатых и немного подзаработать.

Такие вакансии появляются в регионе не первый год и показали свою эффективность. Дети учатся ответственности и труду, а воспитанники лагерей рады веселым играм со старшими друзьями.

Патриотизм - основа

Лагеря за городом делали особый акцент на патриотическое воспитание. Все площадки работали по программе, разработанной Министерством просвещения РФ.

Спустя 30 лет в регионе возродилась военно-патриотическая игра «Зарница». Она прошла с 18 по 25 июня в палаточном лагере «Сахалинская звезда». В ней поучаствовали 96 детей. Ребята сдавали нормативы ГТО, соревновались в строевой подготовке, стрельбе, оказании медпомощи и зданиях по истории.

Министр образования региона Анастасия Киктева отметила, что полученные знания и опыт пригодятся школьникам в реальной жизни.

Первое место в игре заняла команда из первой школы в Долинске. Победители отправятся на финал игры в санаторно-оздоровительный центр «Салют» в Нижегородской области.

Также в июне в лагере «Сахалинская звезда» прошла первая смена всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». В ней поучаствовали больше 100 детей.

Ребята узнали много нового из истории России, изучали дипломатию и международные отношения. Участники смены могли проявиться, как лидеры и реализовать творческие замыслы.

Патриотический слет прошел и на Кунашире. Там собрались не только школьники из районов области, но и ребята из ДНР и ЛНР. Участники смены учились выживать в полевых условиях и участвовали в спортивных соревнованиях. Подарком для гостей стали экскурсии по острову.

В прошлом году в области открылся учебно-методический центр «Авангард». Там проходит допризывная подготовка учеников 10 классов. Помимо сборов там проводят патриотические фестивали и слеты.

С 28 августа по 3 сентября на базе центра состоится слет «Мы хотим быть достойны героев!». Он объединит 80 ребят от 12 до 17 лет. Подростков ждут занятия по физподготовке, интеллектуальные игры и экскурсии. Отдельно школьники посетят воинскую часть.