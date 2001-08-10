Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2023
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16:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В отделе опеки и попечительства Южно-Сахалинска 29 августа пройдет горячая линия

В отделе опеки и попечительства Южно-Сахалинска 29 августа пройдет горячая линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая телефонная линия по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится 29 августа с 14.00 до 17.00 в отделе опеки и попечительства департамента образования Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут приниматься по телефону 312-691 (доб. 3, 8, 9, 11).

Граждане, желающие принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, смогут получить консультацию специалистов по вопросам установления, опеки и попечительства над несовершеннолетними, в том числе: обучения будущих приемных родителей, подготовки необходимого пакета документов и др.

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