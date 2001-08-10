Ежемесячные выплаты, региональный маткапитал: какие меры поддержки доступны жителям Сахалинской области по нацпроекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный материнский капитал, ежемесячные выплаты и компенсация затрат на подготовку детей к школе - наиболее востребованные меры поддержки, доступные в наши дни островным семьям. О том, как воспользоваться помощью, в интервью рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

- Ольга Сергеевна, здравствуйте. Давайте поговорим о мерах поддержки, которые утверждены для сахалинских семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». На что могут претендовать родители?

- В нашем регионе очень много мер поддержки для семей с детьми. Но я расскажу именно о тех, которые реализуются в рамках проекта «Демография». Первая такая помощь - это материнский капитал. На первого ребенка в Сахалинской области номинал сертификата составляет 150 тысяч рублей. Раньше его могли получить женщины до 25 лет, а сейчас - мамы в любом возрасте. Что касается регионального маткапитала, на второго и последующих детей, то его размер составляет 250 тысяч рублей. Наш регион - единственный в России, который позволяет направить материнский капитал на покупку автомобиля. Кроме этого, его можно направить на обучение детей, лечение, улучшение жилищных условий. Чтобы оформить сертификат, нужно прожить в Сахалинской области год до рождения малыша.

Вторая мера поддержки - это средства на рождение первенца, почти 55 тысяч рублей. Один из родителей должен прожить в Сахалинской области не менее 10 лет и тогда семья сможет воспользоваться этой помощью.

- Есть и другие виды помощи семьям в регионе.

- Да, в рамках национального проекта «Демография» в Сахалинской области действует ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка, ее размер составляет почти 21 тысячу рублей. Помимо этого, мы поддерживаем родителей, которым нужна помощь врачей для того, чтобы завести малыша: мы обеспечивали направление на процедуру ЭКО за пределы региона. А сейчас ЭКО можно сделать и в Сахалинской области, что расширяет возможности островитян на создание полноценной семьи. Кроме этого, есть единовременная выплата на приобретение жилья до 2 млн рублей, выплаты студенческим семьям до 60 тысяч рублей при рождении детей, а также бесплатное посещение аквапарка.

- А родителям могут компенсировать отдых детей в лагерях?

- Важно, чтобы организация находилась в перечне детских оздоровительных учреждений. В каждом регионе такой перечень установлен индивидуально. Чтобы возместить затраты на отдых ребенка, необходимо подать документы в центр социальной поддержки. Размер такой выплаты для семей в трудной ситуации составляет 100% от стоимости путевки. Для остальных граждан - 85%, но не более 60 тысяч рублей. Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, а также квитанции, которые выдаются учреждением отдыха. В 2022 году на эту меру поддержки было направлено 52 млн рублей, у нас отдохнуло почти 1000 детей. В 2023 году аналогичный объем средств направлен на эту меру соцподдержки.

- Каким образом родители могут подать документы на компенсацию расходов?

- Лично, либо через портал «Госуслуги».

- Что касается расходов на одежду для школьников, кто может претендовать на возмещение затрат на ее приобретение?

- Малоимущие семьи могут воспользоваться компенсацией на затраты по приобретению школьной одежды, которая составляет до 10 тысяч рублей на ребенка. Важно, чтобы родители либо работали, либо состояли на учете в центре занятости. Должна быть уважительная причина для отсутствия дохода.