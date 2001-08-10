30 августа губернатор Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава островного региона ответит на обращения островитян в ходе прямой линии. Трансляция состоится 30 августа, в 15:00 на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальной группе правительства Сахалинской области «ВКонтакте», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сахалинцы и курильчане продолжают активно присылать обращения на прямую линию губернатора. В числе популярных – вопросы образования, ремонта и строительства дорог, жилищного-коммунального хозяйства, благоустройства, социального обслуживания. При этом часть обращений отработано в ходе подготовки к трансляции.

Задать вопросы можно по телефону: 8 (4242) 67-03-91. Кроме того, обращения принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

– Телеграм;

– Одноклассники;

– ВКонтакте.

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

– Телеграм;

– Одноклассники;

– ВКонтакте.

Даже если вопросы не прозвучат в прямом эфире, они не останутся без внимания главы региона и руководителей органов власти. Все поступившие обращения будут отработаны, их авторы получат ответы.