Имущественная поддержка Южно-Сахалинска помогает развивать бизнес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Имущественная поддержка - одна из мер, реализуемых администрацией областного центра в рамках мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятости граждан для достижения целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Муниципальное имущество из перечня с учетом целевого назначения его использования передается в пользование бизнесу и самозанятым по результатам конкурса на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации.

В рамках заседания консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства при администрации Южно-Сахалинска подведены итоги очередного конкурсного отбора на предоставление имущественной поддержки. Передача в пользование помещения под парикмахерскую в планировочном районе Луговое согласована самозанятому гражданину, комплект электросамокатов передан предпринимателю для организации проката.

По окончании заседания рассмотрено уведомление о реализации малым предприятием города преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества, а также предложения о дополнении перечня муниципального имущества для оказания поддержки нежилыми помещениями для размещения офисов, розничной торговли, оказания бытовых услуг, организации деятельности по содержанию и ремонту жилищного фонда.

Информация о проведении отборов доступна на официальном сайте администрации города и страницах в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram-канале. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).