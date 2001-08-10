Правительство Сахалинской области и региональное отделение Социального фонда России договорились о тесном взаимодействии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе заседания правительства Сахалинской области был официально представлен новый руководитель местного отделения Социального фонда России. Им стала Марина Аглиулина, ранее работавшая заместителем министра экономического развития Сахалинской области. Новому главе территориального отделения федеральной структуры поручено совместно с министерством социальной защиты региона навести порядок в выдаче льготникам технических средств реабилитации (ТСР) и устранении очередь на них получение до 1 ноября.

Между областным министерством и новым руководителем федерального фонда удалось наладить межведомственное взаимодействие. Совместно актуализируются базы данных сахалинцев и курильчан, которым требуются ТСР, оптимизируется процесс получения этих средств, чтобы каждому нуждающемуся быстро выдавали все, что требуется, в стопроцентной комплектации и надлежащего качества. Целевой срок обеспечения ТСР, к которому должен стремиться фонд, – 34 дня с момента подачи заявления. Ранее ожидание могло растянуться на месяцы или даже годы.

Напомним, что вопрос остро встал в августе прошлого года. Учитывая остроту ситуации глава региона начал еженедельно проводить личные приемы с инвалидами и их родственниками. На каждой встрече звучали истории людей, которые не получили жизненно важные средства реабилитации или получили не то, что требуется.

– Мы начали решать проблему в ручном режиме несмотря на то, что обеспечение людей ТСР – обязанность фонда. Выяснилось, что фонд не обладал актуальной базой данных – не знал, кто и в чем нуждается. Пришлось подключаться и помогать наводить порядок в этих вопросах, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

За год губернатор лично провел 34 приема сахалинцев с ограничениями по здоровью и их родственниками. В ходе встреч зачастую принимались нестандартные решения. Сроки доставки ТСР на Сахалин удалось сократить с 6 месяцев до одного. В декабре прошлого года на остров привезли огромную партию технических средств реабилитации, благодаря чему обеспечили 1200 нуждающихся. В этом году ТСР доставили уже до 1935 сахалинцев и курильчан. На сегодня потребность актуальна еще для 944 человек.