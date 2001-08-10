Правительство Сахалинской области и региональное отделение Социального фонда России договорились о тесном взаимодействии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе заседания правительства Сахалинской области был официально представлен новый руководитель местного отделения Социального фонда России. Им стала Марина Аглиулина, ранее работавшая заместителем министра экономического развития Сахалинской области. Новому главе территориального отделения федеральной структуры поручено совместно с министерством социальной защиты региона навести порядок в выдаче льготникам технических средств реабилитации (ТСР) и устранении очередь на них получение до 1 ноября.
Между областным министерством и новым руководителем федерального фонда удалось наладить межведомственное взаимодействие. Совместно актуализируются базы данных сахалинцев и курильчан, которым требуются ТСР, оптимизируется процесс получения этих средств, чтобы каждому нуждающемуся быстро выдавали все, что требуется, в стопроцентной комплектации и надлежащего качества. Целевой срок обеспечения ТСР, к которому должен стремиться фонд, – 34 дня с момента подачи заявления. Ранее ожидание могло растянуться на месяцы или даже годы.
Напомним, что вопрос остро встал в августе прошлого года. Учитывая остроту ситуации глава региона начал еженедельно проводить личные приемы с инвалидами и их родственниками. На каждой встрече звучали истории людей, которые не получили жизненно важные средства реабилитации или получили не то, что требуется.
– Мы начали решать проблему в ручном режиме несмотря на то, что обеспечение людей ТСР – обязанность фонда. Выяснилось, что фонд не обладал актуальной базой данных – не знал, кто и в чем нуждается. Пришлось подключаться и помогать наводить порядок в этих вопросах, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
За год губернатор лично провел 34 приема сахалинцев с ограничениями по здоровью и их родственниками. В ходе встреч зачастую принимались нестандартные решения. Сроки доставки ТСР на Сахалин удалось сократить с 6 месяцев до одного. В декабре прошлого года на остров привезли огромную партию технических средств реабилитации, благодаря чему обеспечили 1200 нуждающихся. В этом году ТСР доставили уже до 1935 сахалинцев и курильчан. На сегодня потребность актуальна еще для 944 человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня В Южно-Сахалинске на два дня частично перекроют улицу Амурскую
09:18 Сегодня На Камчатке туристке потребовалась эвакуация с вулкана
10:06 Сегодня Во Владивостоке пройдет парад парусов
14:30 23 Августа В Южно-Сахалинске открылся центр обслуживания абонентов «Сахалинской коммунальной компании»
14:55 23 Августа В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
13:07 22 Августа Обновленный участок набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске будет открыт 2 сентября
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
Выбор редакции
- 16:23 Вчера Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
- 16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
- 15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
- 14:55 23 Августа В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?