В Аниве появятся кабинеты для работы с детьми инвалидами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые помещения откроют на базе построенной школы искусств. По этому поводу 30 августа в 17:00 запланирована торжественная церемония. Гости разрежут красную ленточку на входе в помещения, предоставленные для некоммерческой организации Центр поддержки детей инвалидов и детей с ментальными нарушениями "Радуга", рассказали ТИА "Острова" в администрации городского коруга.

Несколько лет назад один из учредителей НКО «Радуга» попросила у Анивской администрации помещение для работы с особенными детьми. Специфика работы с детьми инвалидами не позволяет занимать любые помещения. Необходимо чтобы кабинет располагался на первом этаже здания, а само здание оборудовано всеми атрибутами доступной среды. Такие помещения появились с вводом в эксплуатацию детской школы искусств г. Анива. Для «Радуги» выделены два кабинета.

В одном из них будут проводить мастер-классы для детей, собрания для родителей. Во втором кабинете планируется обустроить тренажеры и установить оборудование для адаптивной физкультуры. Эту деятельность члены НКО «Радуга» планируют вести совместно со спортивной школой г. Анива. За счет привлечения средств и грантовой поддержки, в том числе, планируется приобрести тренажеры, вспомогательные комплексы для адаптивной ЛФК. Также в планах некоммерческой организации открыть группу присмотра и ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Организация возьмет на себя финансирование, оплату услуг воспитателя, психолога, дефектолога или инструктора.