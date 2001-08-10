Сахалинка, сдавая комнату, заплатила мошеннику 151 тысячу рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 85-летней местной жительницы, у которой неизвестные путем обмана похитили 242 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Женщина отдала курьеру свои сбережения после разговора с якобы сотрудником полиции, чтобы в отношении ее дочери не возбуждали уголовное дело.
На эту же схему "Ваш родственник попал в ДТП" попался житель Анивы 1946 года рождения. В ходе телефонного разговора пенсионер выполнил требования звонившего и передал неизвестному денежные средства в сумме 500 000 рублей.
39-летний житель Южно-Сахалинска оформил заказ на одном из сайтов в сети Интернет на покупку автомобильных шин на общую сумму 25 000 рублей. Затем на электронную почту пришло уведомление и реквизиты на оплату. После перевода денежных средств связь с магазином прервалась, деньги не возвращены, товар не предоставлен.
Проживающая в областном центре 34-летняя гражданка обратилась с заявлением в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Женщина решила продать светильник. Потерпевшей скинули ссылку, по которой она прошла и ввела реквизиты своей банковской карты, в результате произошло списание денежных средств.
Другая сахалинка отдала мошенникам 151 000 рублей. Ранее потерпевшая разместила объявление о сдаче в аренду комнаты. Затем поступил звонок, мужчина сообщил, что хочет произвести оплату за четыре месяца. В ходе телефонного разговора мошенник убедил женщину, что для отчетности на работе ему необходимо, чтобы заявительница перевела денежные средства через банк. После она назвала данные банковской карты и поступивший код, затем обналичила деньги и внесла на указанные номера, думая, что тем самым помогает сформировать финансовую отчетность собеседнику перед работодателем за наём жилья.
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