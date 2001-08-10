На железнодорожном переезде по ул. 2-я Хабаровская в Ново-Александровске ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ул. Ленина на участке от пр. Победы до ул. Пограничной - продолжаются работы по установке "плавающих" люков, сегодня дорожники приступят к асфальтированию. Ведется обустройство тротуара с восточной стороны на ул. Леонова на участке от ул. Хабаровской до ул. Курильской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открыто движение по ул. Горной в районе дома № 44, где проводились работы по линии Сахалинской коммунальной компании. Также открыт участок ул. Крайней в районе пересечения с ул. Физкультурной. Запланированное с понедельника перекрытие восточной полосы ул. Амурской возле дома №157 переносится.

Сегодня до 17.00 частично ограничено движение на железнодорожном переезде по ул. 2-я Хабаровская в пл/р Ново-Александровск. РЖД устраняет дефекты асфальтобетонного покрытия на подходах к переезду.

В Южно-Сахалинске ведется текущеее содержание улично-дорожной сети. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов привлечены 118 спецмашин и 132 рабочих.

Напомним, также о других дорожных работах, осуществляющихся на территории областного центра. Так, продолжается обустройство тротуаров на ул. Красной в районе пр. Победы. Работы планируется завершить в начале сентября.

На ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Окончание ремонта запланировано на начало сентября.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в переулке Озерном организовано двухстороннее движение. Завершатся работы до конца сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

С 5 по 9 сентября будет перекрыта ул. Тихая в районе дома 75. Здесь будут вестись работы по подключению к сети канализации. Объезд возможен по ул. Южно-сахалинской и Западной.

По информации управления Сахалинавтодор, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен, движение по одной полосе. Работы планируют завершить до конца августа.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.