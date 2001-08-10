Администрация Южно-Сахалинска и Торгово-промышленная палата заключили соглашение о сотрудничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр города Сергей Надсадин и президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участники встречи обсудили перспективы совместной работы в части поддержки предпринимательства. Как отметила Галина Дзюба, задача Торгово-промышленной палаты – содействие бизнесу, в том числе, в части взаимодействия с администрацией Южно-Сахалинска. Сегодня в городском округе сосредоточены крупнейшие инвестиционные проекты. Заинтересованность проявляют партнеры из самых разных регионов России. Также у города большие планы по наращиванию бизнес-связей с Китайской Народной Республикой.
– Мы давно взаимодействуем с администрацией, и это сотрудничество доказало свою эффективность. Заключенное соглашение откроет новые возможности для раскрытия экономического потенциала города, – сказала Галина Дзюба.
Значимость подписания соглашения также отметил мэр города Сергей Надсадин.
– От того, насколько качественно выстроено взаимодействие с деловым сообществом, зависит социально-экономическое развитие города, его комфорт для жителей, благоустройство. Торгово-промышленная палата объединяет большое количество представителей бизнеса. Соглашение позволит не только выстроить работу системно, но и разработать механизмы, которые позволят максимально учитывать интересы предпринимателей, – сказал Сергей Надсадин.
Соглашением определены мероприятия для совместной деятельности администрации города и Торгово-промышленной палаты Сахалинской области. Это работа в совещательных координационных группах, организация деловых форумов, выставок, семинаров, конгрессов, и других мероприятий.
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