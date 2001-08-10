Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2023
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09:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске утром 28 августа отключат четыре светофора

В Южно-Сахалинске утром 28 августа отключат четыре светофора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четыре светофора сегодня с 10:00 до 11:00 отключат в Южно-Сахалинске, сообщает astv.ru, ссылаясь на Центр управления городской мобильностью. В этот период ожидается кратковременное отключение электричества.

Отключение затронет перекрёстки:

- пр. Мира- ул. Хабаровская;

- ул. Хабаровская - ул. Дзержинского;

- ул. Хабаровская- ул. Чехова;

- ул. Хабаровская- ул. Амурская.

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