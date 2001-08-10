Во Владивостоке непогода продлила летние каникулы на 10 дней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пришедшая в Приморье непогода внесла свои коррективы и в начало учебного года для школьников Владивостока. 1 сентября в образовательных учреждениях пройдут линейки, а вот к самой учебе ребята приступят только 11 сентября, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на администрацию города.
Как рассказал первый заместитель главы Сергей Дмитриенко, решение принято по рекомендации министерства образования Приморского края. При этом для учеников 9, 10 и 11 классов занятия начнутся по расписанию, чтобы не терять время на подготовку к экзаменам.
В 5-8 классах вводится свободное посещение. Родители будут учитывать погодные условия и смогут сами выбирать, идти ребенку в школу или нет.
Начальные классы пойдут на уроки только с 11 сентября.
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