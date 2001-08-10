На Камчатке определили победителя в соревнованиях по ловле кижуча

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизовском районе края прошел местный восьмой чемпионат по ловле кижуча на блесну с берега. Призеры получили денежные сертификаты, пишет ИА "Кам 24".

По информации администрации района, 38 рыбаков приняли участие в состязании. Мероприятие состоялось на рыболовной базе "Парамон" на реке Паратунке.

Участники поймали 39 хвостов, что стало абсолютным рекордом за всю историю соревнований. Однако поймать рыбку на крючок удалось не всем - справился с этой задачей 21 участник.

"Успех рыбаков измеряли не количеством, а общим весом улова, и именно кижуча. На то, чтобы поймать самую крупную рыбу у участников было в общей сложности три часа. Первую рыбу поймал уже через три минуты после старта соревнований Дмитрий Кудрин. Он же и стал победителем соревнований - всего мужчина поймал четыре кижуча общим весом 9 килограммов 830 граммов. На втором месте оказался Леонид Кутяйкин, его улов составил 8 килограммов 310 граммов. На третьем месте - Сергей Каменецкий, он выловил 7 килограммов 10 граммов рыбы", - рассказали организаторы.

Призом за первое место стал сертификат на 60 тысяч рублей, за второе - на 40 тысяч, за третье - на 30 тысяч рублей.