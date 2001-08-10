Студенты-медики из разных регионов России работали на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завершилась рабочая смена студенческого медицинского отряда "Галиотис" в Южно-Сахалинске. Будущие врачи полтора месяца работали на должностях среднего медицинского персонала. В период отпусков привлечение студентов это позволило частично закрыть потребность в кадрах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В поликлиниках и стационарах областного центра будущие специалисты накопили солидный багаж новых знаний. Ставить инъекции, участвовать в осмотрах больных, заполнять медицинскую документацию - с такими практическими навыками ребята вернутся к дальнейшей учебе в медицинские вузы.
- Было ожидание, что столкнемся с региональной медициной, в худшем смысле, но этого не произошло. Здравоохранение на Сахалине находится на очень высоком уровне. Мы работали и в стационарах, и в поликлиниках. Для меня это не первый выезд в регионы. Сахалинская медицина оставила наилучшие впечатления, - поделилась студентка Московского медико-стоматологического университета имени Евдокимова Медина Сульканович.
Работа медицинского студенческого отряда на Сахалине была организована в первый раз. В дальнейшем такие смены планируется сделать регулярными и с привлечением большего количества студентов. Во время завершающей встречи будущими врачами заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук поинтересовался у ребят их мнением по организации студенческих отрядов и работе медицинских учреждений региона.
- Мы уже составляем техническое задание на следующий год. Первая проба прошла успешно и для студентов, и для наших лечебных организаций. Все ребята интересные, горят работой, мы внимательно прислушиваемся к их пожеланиям. Для нас это взгляд со стороны будущих коллег, которые уже сейчас проявляют себя, как неравнодушные, ответственные люди, - отметил Владимир Ющук.
После завершения учебы в вузе ребята смогут вернуться в островной регион квалифицированными специалистами. Один из студентов - Евгений Гейн - уже принял решение. После получения диплома он начнет трудиться в городской больнице имени Анкудинова. С юношей уже обсуждают вопросы заключения договора на целевое обучение в ординатуре. Часть студентов также заинтересовалась перспективой возвращении на Сахалин.
При трудоустройстве в государственные медучреждения Сахалинской области молодые специалисты получают пакет мер социальной поддержки - оплату арендного жилья, подъемные от 1,8 млн рублей, помощь в трудоустройстве супругов, устройстве детей в детский сад или школу.
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