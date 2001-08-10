Камчатка будет получать газ с проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключить договор о поставках сжиженного газа с проекта "Сахалин-2" в Камчатский край поручило правительство России "Газпрому" до конца первого квартала 2024 года, пишет ТК "41 Регион".

Это необходимо для того, чтобы обеспечить растущие потребности Камчатки в энергоносителях за счёт создания инфраструктуры по приёму и переработке сжиженного природного газа (СПГ). Такова главная цель "дорожной карты" газификации региона до 2025 года, утвержденной постановлением правительства РФ.

Сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта "Сахалин-2". Природного газа, добываемого на камчатских месторождениях с 2010 года, региону уже не хватает.

До конца 2025 года введут в эксплуатацию причальные сооружения и все другие необходимые объекты береговой инфраструктуры в бухте Раковая Авачинской губы, в том числе сети газоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На такие цели из федерального центра выделят 12 млрд рублей. За счёт внебюджетных средств будет создан плавучий терминал для приёма СПГ, а также построены морские суда-газовозы. Морская часть комплекса приёма сжиженного газа, включающая суда-газовозы и регазификационную установку, будет построена за счёт компании-инвестора, - сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации, чтобы тепло и горячая вода были в домах местных жителей без перебоев и, конечно, по доступным ценам. Это особенно важно в условиях сурового северного климата Камчатки", - сказал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.