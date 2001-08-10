Сахалинские защитники благодаря телемосту увиделись со своими семьями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двое бойцов из Ногликского района пообщались по видеосвязи со своими родными. Это уже десятый телемост между Сахалинской областью и Донецкой Народной Республикой, который организован силами регионального правительства и районных администраций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Такого рода сеансы видеосвязи помогают участникам СВО сохранять контакт со своими родными и близкими людьми, узнавать новости малой родины, рассказывать о том, что происходит в их жизни и на линии фронта.
Рядовой из Ноглик благодаря телемосту смог не только поговорить, но и увидеть, хоть на экране, своих жену, сына и отца.
- Родной, тебе посылочку еще собрать? - спросила супруга военнослужащего.
- Нет, у меня все есть. Я только недавно от тебя получил три посылки, и нас здесь всем обеспечивают, - ответил сахалинский защитник. - Захар, к школе готов?
- Да, - кивнул сын бойца.
- Смотри, учись хорошо. Во втором классе все самое интересное только начинается, - напутствовал отец по видеосвязи. - Как бабушка с дедушкой?
- Потихонечку, они вообще живут, не торопятся, - рассмеялась жена. - Спрашивают, приедешь ли ты картошку копать осенью.
- Может, отпустят скоро. Неожиданно нагряну, - улыбнулся боец.
- Неожиданно не выйдет. Я все равно все узнаю. Все тебе привет передают. Скучаем очень! Давайте скорее заканчиваете там и возвращайтесь! - сказала супруга защитника.
Еще один рядовой из северного района пообщался по видеосвязи со своей тетей.
- У нас жара - давно такого не было. Дождик прошел, хоть пыль прибыл. А ты что там, загорел что ли? - поинтересовалась родственница.
- Да, здесь вообще пекло. 36 градусов, - рассказал военнослужащий. - Как у вас там дела?
- Хорошо все. Собачка твоя двоих щенков принесла. Забавные такие, хорошенькие, как медвежата. Встречают всех, хвостиками виляют. А мы с Михалной недавно ездили в Катангли, где наш дом старый был. Там уже все травой поросло. Черемуха еще большая вымахала, а вокруг - лопухи. Мы насобирали, насолили. Рыбу, икру тоже заготовила. А вот морошки в этом году мало - три литра всего насобирала, - поделилась новостями из дома тетя бойца.
- Надеюсь получится приехать на побывку осенью. Очень рад был увидеть! Скоро встретимся по-настоящему, - сказал защитник.
Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной. Для этого региональное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи на регулярной основе проходят между военнослужащими и их семьями.
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