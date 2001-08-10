73 молодых специалиста трудоустроилось в детские сады и школы Южно-Сахалинска к новому учебному году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии нового учебного года в коллективы учреждений образования Южно-Сахалинска трудоустроено 73 молодых специалиста – воспитателей, учителей, педагогов-дефектологов, педагогов-организаторов. Большинство из них уже приступили к своим профессиональным обязанностям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала директор департамента образования областного центра Светлана Мирова, в Южно-Сахалинске уделяется особое внимание работе по привлечению молодых педагогов в систему образования.
Так, в детском саду №48 «Малыш» с 2018 года утверждена программа «Школа молодого специалиста», в рамках которой за каждым новым сотрудником закрепляется наставник. Проводятся мастер-классы и другие мероприятия, которые помогают педагогам, делающим первые шаги в профессии, успешно адаптироваться к работе. Воспитатель Александра Захарченко трудится в детском саду «Малыш» около месяца. Девушка отмечает, что ей нравится работать с детьми. Коллектив принял тепло. При необходимости всегда можно обратиться за советом к коллегам, которые уже давно в профессии.
– Профессия педагога всегда вызывала у меня интерес. После школы приняла решение идти именно по этому пути. В будущем планирую продолжить развитие и освоить специальность тифлопедагога или сурдопедагога, - поделилась Александра.
6 молодых специалистов в этом году пришли работать в школу№22 Южно-Сахалинска. Большинство — выпускники Сахалинского государственного университета, с 1 сентября они будут преподавать математику, историю, биологию, русский язык и литературу.
– Очень важно, чтобы в школу приходила работать талантливая молодежь. Мы стараемся создать необходимые условия для их профессиональной реализации. В том числе разработана система внутреннего наставничества. Это касается как предметной области, так и классного руководства. Не менее трех лет сопровождаем коллег в части оказания методической, организационной помощи, – рассказал директор школы №22 Южно-Сахалинска Владислав И.
С 1 сентября учить русскому языку и литературе учеников нескольких классов школы №22 будет молодой специалист Арина Цуканова. Также уже через несколько дней педагог познакомится с ребятами, у которых она будет классным руководителем.
– У меня была замечательная учительница в школе русского языка и литературы, благодаря которой я выбрала эту профессию. Очень хорошие педагоги в университете. Уверенности прибавилось после прохождения практики: учительство — это очень интересно, – отметила Арина Цуканова.
Добавим, развитие системы образования, создание комфортной среды для развития и обучения детей и профессиональной реализации педагогов – одно из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое выполняется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, правительства Сахалинской области и профильного министерства.
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