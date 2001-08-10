На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью 26 августа на территории Анивского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. В течение дня 26 августа явление сохранится на территории Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Днем 26 августа и последующие сутки на реках Сахалина ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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