Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2023
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12:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь

На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 26 августа на территории Анивского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. В течение дня 26 августа явление сохранится на территории Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Днем 26 августа и последующие сутки на реках Сахалина ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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