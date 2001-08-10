Южносахалинцы активно подключились к проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение недели на специализированном полигоне участники проходят бесплатный курс военно-спортивной подготовки, в ходе которого их учат оказывать первую медицинскую помощь, маскироваться, строить укрепления, обращаться с оружием, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Среди тех, кто решил проверить свои силы, есть представительница прекрасного пола. Наравне с мужчинами южносахалинка Дарья Кузнецова ежедневно выходит на полигон и участвует во всех занятиях.

- Для меня это некий эксперимент - хотела оценить, смогу ли я, и вообще, сможет ли женщина показать себя в таких условиях, и как здесь можно раскрыться. Новое для меня все, с оружием раньше никогда не имела дела, в мужском коллективе 24/7 не была. Могу сказать сейчас, что все в целом нормально, соратники помогают, никогда не бросают. А полученные знания пригодятся, ведь никогда не знаешь, с чем сможешь столкнуться в жизни. Отмечу, что очень важна физическая выносливость, - комментирует Дарья Кузнецова.

Еще один участник курса Павел Павленко поделился, что решил принять участие в курсе военно-спортивной подготовке сразу, как только узнал о сборах. Он считает, что такие занятия должны проводиться постоянно.

- Здесь закладываются основы, которыми должен владеть каждый мужчина, будущий защитник отечества. Помимо тактики ведения ближнего боя, обращения с оружием, изучаем основы медпомощи, как помогать боевому соратнику, как вести себя, как взаимодействовать друг с другом. Ребята показывают позитивный настрой, отличные результаты на выносливость. Очень много нового и важного для нас, - рассказывает горожанин.

- У нас здесь масштабная командная работа. Условия военно-спортивные, живем в казарме, питаемся в столовой, есть баня, и, что немаловажно - свежий воздух круглые сутки, это заряд бодрости. Здесь много практики, идет военно-тактическое обучение, медицинские темы, - поделился другой участник подготовки Максим Иванов.

Еще один южносахалинец Иван Аткишкин советует тем, кто планирует поучаствовать в обучении, заранее уделить хотя бы неделю активным физическим занятиям.

- Здесь большая нагрузка, и совсем неподготовленным я рекомендую заранее потренироваться, побегать. Мы получаем здесь ценный опыт и для обычной жизни вне полигона. Конечно, много нового - ранее не сталкивался с такой боевой и тактической подготовкой. Интересно медицинское направление, психологические моменты: быт, взаимодействие в коллективе. Такой опыт очень мотивирует, - рассказал Иван Аткишкин.

Среди инструкторов - заместитель директора по безопасности школы № 1 Алексей Буров.

- Во время занятий сейчас мы изучаем тактическую медицину, правила обращения с оружием. Планируются мероприятия на военном полигоне со стрельбами, а также изучение тактико-технических характеристик самого оружия и тактика ведения боя. Для всех участников - равные условия и равная нагрузка, - комментирует инструктор.

Всего с начала проекта «Будь готов!» в Южно-Сахалинске подготовку прошли свыше 500 человек. Чтобы пройти курс, южносахалинцы могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10). Инструкторами проекта выступают профессиональные военные и силовики, прошедшие в начале июля расширенные тренерские сборы на Успеновском полигоне. Планируется, что до конца года курс военно-спортивной подготовки пройдут 8 тысяч сахалинцев и курильчан из всех районов области.