Военнослужащих на Сахалине обучают штурмовать и захватывать здания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине с военнослужащими, заключившими первые контракты, прошли тактические занятия по штурму и захвату зданий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Под руководством опытных инструкторов применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО), военнослужащие по контракту отрабатывают учебно-боевые задачи по штурму здания, обороняемого условным противником.

В ходе занятия военнослужащие обучаются грамотно передвигаться в городской застройке, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться на незнакомых зданиях и маскироваться. Особое внимание инструкторы обращают на взаимодействие военнослужащих друг с другом, в составе боевых пар и групп.

Тренировки проходят под руководством опытных офицеров и участников СВО. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой применяются средства имитации, дымы и холостые патроны.