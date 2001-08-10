Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2023
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12:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащих на Сахалине обучают штурмовать и захватывать здания

Военнослужащих на Сахалине обучают штурмовать и захватывать здания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине с военнослужащими, заключившими первые контракты, прошли тактические занятия по штурму и захвату зданий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Под руководством опытных инструкторов применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО), военнослужащие по контракту отрабатывают учебно-боевые задачи по штурму здания, обороняемого условным противником.

В ходе занятия военнослужащие обучаются грамотно передвигаться в городской застройке, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться на незнакомых зданиях и маскироваться. Особое внимание инструкторы обращают на взаимодействие военнослужащих друг с другом, в составе боевых пар и групп.

Тренировки проходят под руководством опытных офицеров и участников СВО. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой применяются средства имитации, дымы и холостые патроны.

 

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