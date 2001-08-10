На Сахалине начались сборы с лейтенантами-выпускниками ВУЗов Минобороны России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, начались сборы с лейтенантами-выпускниками военных училищ и институтов Министерства обороны Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Командованием армейского корпуса ВВО организованы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности.

В ходе сборов молодые офицеры сдадут зачёты и нормативы по огневой подготовке, армейской тактической стрельбе, вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, а также другим видам военных дисциплин.

На полигоне армейского корпуса ВВО «Троицкий» офицеры осваивают тактику ведения огня на открытой местности и в городских условиях. Особое внимание уделяется обучению будущих командиров руководству личным составом при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек «противника».

По окончанию сборов каждый офицер будет оценён по уровню индивидуальной подготовки и способности решения задач по предназначению.

Все лейтенанты уже назначены на воинские должности, по завершению учебных сборов они приступят к исполнению свих прямых обязанностей.

Занятия с молодыми офицерами проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции.