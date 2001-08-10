12 площадок организовано в Южно-Сахалинске для торговли садоводов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о местах, где можно реализовать излишки урожая. Свободная продажа свежих овощей и зелени горожанам, имеющим приусадебные и дачные участки, разрешена с 1 мая по 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Напомним, всего в городском округе организовано 12 площадок для садоводов-любителей, рассчитанных на 80 мест. При этом 3 торговых площадки создано в областном центре, 9 – в планировочных районах.

Кроме этого, на 7 ярмарках в Южно-Сахалинске предусмотрено 171 место для садоводов-огородников.

Полный список адресов доступен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

На этих площадках горожане могут законно торговать излишками сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках.

Добавим, за консультацией следует обратиться в городской департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам:

- 300-738 (доб. 1, 7);

- 300-737 (доб. 2).