Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе "Форма воды" и стать обладателем сапборда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группа компаний "Росводоканал" проводит конкурс "Форма воды", в котором могут принять участие и жители городов присутствия компании. Для этого до 30 августа 2023 года нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте фото, рисунок или видео на тему воды в её самых разнообразных формах с хэштэгом #формаводы_рвк.
Победителей конкурса определит жюри 31 августа. Главный приз - сапборд. Еще два финалиста станут обладателями Bluetooth-колонки и надувного матраса для плавания. Кроме этого, участники смогут получить и специальные призы.
Конкурс "Форма воды" приурочен к юбилею "Росводоканала": уже 20 лет компания обеспечивает чистой водой жителей российских городов.
Поделиться своей формой воды могут пользователи социальных сетей старше 18 лет. Чтобы стать участником конкурса нужно подписаться на официальное сообщество "Росводоканала" ВКонтакте, сделать репост публикации о старте конкурса и до 30 августа опубликовать на своей странице фото, рисунок или видео с хештэгом #формаводы_рвк. До окончания голосования жюри страница участника должна быть открыта для всех пользователей ВКонтакте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня ТОР "Горный воздух" может войти в ТОП-5 горнолыжных курортов России
12:37 Сегодня На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
10:10 Сегодня 12 сахалинцев представят островной регион на дальневосточном этапе конкурса "Лидеры России"
11:18 Сегодня 12 площадок организовано в Южно-Сахалинске для торговли садоводов
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
14:30 23 Августа В Южно-Сахалинске открылся центр обслуживания абонентов «Сахалинской коммунальной компании»
13:02 18 Августа Свежую горбушу 18 августа можно приобрести около ТЦ "Янтарь" в Южно-Сахалинске
15:53 21 Августа В сахалинской горбушевой икре нашли личинки гельминтов
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
Выбор редакции
- 16:03 Сегодня Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
- 15:32 Вчера Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
- 14:55 23 Августа В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
- 13:07 22 Августа Обновленный участок набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске будет открыт 2 сентября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?