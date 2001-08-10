Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группа компаний "Росводоканал" проводит конкурс "Форма воды", в котором могут принять участие и жители городов присутствия компании. Для этого до 30 августа 2023 года нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте фото, рисунок или видео на тему воды в её самых разнообразных формах с хэштэгом #формаводы_рвк.

Победителей конкурса определит жюри 31 августа. Главный приз - сапборд. Еще два финалиста станут обладателями Bluetooth-колонки и надувного матраса для плавания. Кроме этого, участники смогут получить и специальные призы.

Конкурс "Форма воды" приурочен к юбилею "Росводоканала": уже 20 лет компания обеспечивает чистой водой жителей российских городов.

Поделиться своей формой воды могут пользователи социальных сетей старше 18 лет. Чтобы стать участником конкурса нужно подписаться на официальное сообщество "Росводоканала" ВКонтакте, сделать репост публикации о старте конкурса и до 30 августа опубликовать на своей странице фото, рисунок или видео с хештэгом #формаводы_рвк. До окончания голосования жюри страница участника должна быть открыта для всех пользователей ВКонтакте.