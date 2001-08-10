12 сахалинцев представят островной регион на дальневосточном этапе конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершился региональный этап конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". В нем приняли участие более 460 островитян, отбор успешно прошли 12 человек. Сегодня губернатор Валерий Лимаренко встретился с победителями, пожелал им успехов на следующих этапах всероссийского конкурса, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Поздравляю вас, победа - это всегда почетно. Особенно, в таких масштабных конкурсах. Теперь вас ждут более трудные испытания. Не сомневаюсь, вы справитесь и с ними. Болеем за вас и уверены в ваших успехах. У нас с вами общая цель - сделать жизнь на островах более комфортной. Участие в такого рода конкурсах - это хорошая возможность для островной молодежи показать себя и свои таланты всей стране, - обратился к участникам конкурса губернатор.

В ходе встречи участниками конкурса были презентованы идеи по привлечению высококвалифицированных кадров на Сахалин и Курилы - предложения разработаны в рамках выполнения одного из заданий этапа.

Вопрос кадрового обеспечения имеет особую актуальность, поскольку в ближайшие годы благодаря крупным инвестиционным проектам в островном регионе создадут тысячи новых рабочих мест. Чтобы удержать востребованных местных специалистов и привлечь дополнительные кадры с материка, в Сахалинской области предусмотрели различные меры поддержки. В их числе - арендное жилье и дальневосточная ипотека. Кроме того, представители ряда специальностей, переезжающие в островной регион, получают подъемные и другие льготы. Однако, по мнению участников конкурса, помощь необходимо расширить. Своими нетривиальными идеями они и поделились с представителями правительства.

- Конечно, нужно ориентироваться на отрасль, в которой будут трудиться специалисты. К примеру, если это аграрная сфера, можно было бы выделять земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов в аренду сроком до 5 лет. Затем человек должен иметь возможностью ее приватизировать и оформить льготную ипотеку на строительство жилья, - отметил заместитель начальника отдела, главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Сахалинской области Дмитрий Колесниченко, являющийся одним из участников конкурса.

Служба по сопровождению прибывших специалистов могла бы помогать решать социальные и жилищные вопросы формате в "одного окна". Такой сервис предлагается создать на базе МФЦ.

Также для привлечения кадров предлагается создать единый информационный ресурс "Едем на Сахалин", где можно было бы найти все доступные вакансии в регионе, пошаговые инструкции по переезду, а также номер тематической горячей линии. Еще одна предложенная мера - компенсация затрат на санаторно-курортное лечение и туристического отдыха.

Отметим, дальневосточный этап конкурса "Лидеры России" пройдет во Владивостоке в октябре. Суперфинал управленческого состязания намечен на 2024 год.

Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.

В числе главных призов - грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. Его цель - выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.

Свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры.