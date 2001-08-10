Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2023
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09:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Тонны крабов гниют на свалке в Томаринском районе

Тонны крабов гниют на свалке в Томаринском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свалку из большого количества крабов 24 августа обнаружили в Красногорске Томаринского района, пишет astv.ru.

"Смотрите, свалка краба. Ужас сколько. Тут тонны. Фу, воняет. Это Красногорск, здесь раньше ПВО была, воинская часть стояла. А рядом кислородная станция. Прямо за кислородной станцией свалка крабовая", - рассказал сахалинка на видео, опубликованном в Telegram-канале "ЧП Сахалин".

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