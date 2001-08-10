Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2023
Сейчас 10:43
94,40|102,47|66,91
Подсчитано, сколько стоит собрать ребенка в школу в Сахалинской области
09:21, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней

В Приморье зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе подтвержден на территории Пограничного района Приморского края, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу Россельхзнадзора.

В частности, обнаружена ДНК африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в окрестностях горы Андреев-Камень Пограничного района.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края на территории введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?