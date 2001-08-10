Сахалинские предприниматели оформляют в ВТБ льготные экспресс-кредиты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса экспресс-кредитование по льготной программе Минэкономразвития №1764. Решение о выдаче кредита занимает не более 5 минут. Первые сделки в таком формате уже оформлены с предпринимателями Сахалинской, Кемеровской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской и Ульяновской областей.

Клиенты могут получить в формате экспресс-кредита до 10 млн рублей на развитие предпринимательской деятельности. Средства предоставляются без залога по льготной ставке на срок до 36 месяцев. При этом скоринг и одобрение со стороны банка проходят по процедуре экспресс-кредитования, в рамках которой обработка заявки занимает до пяти минут.

"ВТБ работает над тем, чтобы предоставить клиентам среднего и малого бизнеса новые возможности для развития и активно интегрирует инструменты господдержки в кредитный процесс. Мы объединили два продукта, которые пользуются высоким спросом у юридических лиц и предпринимателей. Теперь клиенты ВТБ, которым подходят условия программы, могут не только практически мгновенно получить необходимое финансирование, но и воспользоваться льготной ставкой - существенно ниже, чем по стандартным экспресс-кредитам банка для среднего и малого бизнеса", - отметил Денис Бортников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

Для участия в программе заемщик должен быть субъектом МСП, обладать статусом налогового резидента РФ и работать в одной или нескольких приоритетных для государства отраслях. На 1 августа 2023 года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса по программе льготного кредитования МСП №1764 100,5 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель банка по программе с начала года вырос на 18% и превысил 184 млрд рублей.

Заявку на экспресс-кредит по льготной ставке в рамках программы можно подать в любом из офисов ВТБ, обслуживающих юридических лиц.