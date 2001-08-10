ТОР "Горный воздух" может войти в ТОП-5 горнолыжных курортов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительством горнолыжной инфраструктуры известного сахалинского спортивно-туристского комплекса займется новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", компания "Мантера-Сахалин" (принадлежит ГК "Мантера", управляющей крупными туристскими активами, в том числе курортом Красная Поляна). В рамках государственно-частного партнерства до 2030 года инвестор реализует крупный туристский проект, который позволит войти Сахалину в ТОП-5 горнолыжных курортов РФ. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем инвестиций превысит 5,2 млрд рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Масштабные работы на "Горном воздухе" предполагают строительство 45 километров трасс различной сложности на склонах горных вершин Красная и Острая, а также двух подвесных пассажирских канатных дорог гондольного типа. Кроме того, в рамках развития комплекса будет установлена система искусственного оснежения и приобретена снегоходная техника, - отметил зампред регионального правительства Антон Зайцев.
Таким образом, резидент ТОР "Горный воздух" планирует реализовать концепцию интегрированного курорта. Планируемый туристский поток составит 600 тыс. туристов в год. Проект важен и с социальной точки зрения - около 160 жителей Сахалинской области получат новые рабочие места.
- По поручению полномочного представителя Президента в ДФО наша компания начала взаимодействие с Дальневосточным федеральным университетом по подготовке кадров в сфере туризма для будущих проектов в макрорегионе. Акцент сделали на специальности "гостиничное дело". Будем помогать вузу в составлении эффективной обучающей программы и сопровождать студентов на протяжении всего пути, гарантируя им дальнейшее трудоустройство. На базе школы экономики и менеджмента ДФУ планируем проводить семинары, лекции, интерактивы и делиться тем опытом, который накоплен нашей компанией в управлении крупнейшими туристскими проектами в России. Нам поставлена задача к завершению строительства на Дальнем Востоке туристских проектов подготовить практикоориентированных и погруженных в нюансы сферы гостеприимства специалистов, которые останутся в своём регионе, развивая его и делая лучше, - заявил директор ООО "Мантера-Сахалин" Константин Леженин.
- Сахалин сегодня выступает одним из лидеров в туротрасли Дальнего Востока, и ключевая точка притяжения - горнолыжный курорт, расположенный в самом центре города Южно-Сахалинска. Мы рады, что регион привлекает не только путешественников, но и новых инвесторов, которые готовы вкладывать в развитие сферы гостеприимства и создавать новые объекты, продвигать событийный туризм - спортивный, культурный, этнографический, гастрономический. Под единым управлением компании "Мантера-Сахалин" будет создана градостроительная среда, архитектурный код, стандарты сервиса, обученные кадры. По сути, с помощью мер господдержки, которые получит резидент ТОР, местный курорт станет мини-городом с полным набором туристских и городских услуг, которые будут оказывать по самым высоким международным стандартам, - отметил директор КРДВ Сахалин и Курилы Михаил Алешин.
По соглашениям с КРДВ сегодня на ТОР "Горный воздух" реализуется 32 проекта. Резиденты осуществили инвестиции на сумму 15,7 млрд рублей, создали более 1140 рабочих мест, 7 проектов уже успешно запущены, в том числе ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, апарт-отель в альпийском стиле, торгово-развлекательный центр и ряд гостиниц, а также новый аэровокзальный комплекс.
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