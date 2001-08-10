От мала до велика: как сахалинцы и курильчане помогают бойцам в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалинской области с самого начало спецоперации оказывают помощь военнослужащим на фронте. К процессу подключились и местные жители, которые объединились ради общей цели. Люди отложили все свои дела, чтобы собирать огромные посылки с необходимыми вещами. Сахалинцы плетут маскировочные сети, вяжут теплые носки и шапки, готовят сухие супы. Это лишь часть того, что делается для фронта. Подробнее — в материале ниже.

Своих не бросаем

Весной прошлого года на острове появилась первая группа волонтеров «Сахалин. Своих не бросаем». Сын одной из основательниц сообщества Анны Охрименко ушел на фронт. Сначала она собирала посылки только ему, но затем к ней подключились друзья, и постепенно группа в мессенджере разрослась до пяти тысяч человек.

В сообществе оперативно реагируют на любую просьбу бойцов. Кто-то собирает деньги, кто-то привозит продукты.

Это не единственная группа, которая окапывает помощь военнослужащим. Штаб #МЫВМЕСТЕ появился еще при пандемии для поддержки врачей и пациентов. Сейчас, когда коронавирус позади, волонтеры собирают посылки в зону СВО. Грузы отправляют каждый месяц.

В Сахалинской области по инициативе губернатора действует проект «Сопричастность», в рамках которого бойцы из островного региона могут получать адресные посылки от своих родственников. За все время удалось отправить более 2,5 тыс. таких посылок.

В середине августа еще одно сообщество неравнодушных жителей собрало порядка 200 тысяч рублей. На эти средства волонтеры закупили лекарства, тёплые вещи и одеяла, а также другие важные предметы была, о которых просили сами бойцы.

Такие инициативные группы есть в каждом районе области. Например, в Смирных такое сообщество организовала главный редактор газеты «Новая жизнь». Она вместе с другими неравнодушными жителями собирает средства на нужды бойцов. Отправляют все — от монокуляра до телевизора.

Не жалея сил

Часто люди сами приносят в пункты сбора вещи, сделанные своими руками. Так, члены общественной организации пенсионеров «Бархатный сезон» связали носки для бойцов. А в «Союзе женщин России» наладили изготовление сублимированных супов, которые отправляют на фронт еженедельно.

Члены бурятского землячества «Байкал» изготовили маскировочные сети. Люди не жалеют ни времени, ни сил на помощь бойцам.

В организации инвалидов «Эдельвейс» изготовили не только теплые носки, но и особые талисманы для поддержки боевого духа военнослужащих.

Письма и рисунки отправляют также воспитанники детских садов и школьники. Такие подарки солдаты бережно хранят и носят на боевые дежурства, как оберег.

Боец из Долинского района получил письмо от воспитанницы детского садам с рисунком, на котором девочка изобразила свою ладошку с надписью, что ее рука будет оберегать защитника до возвращения домой. Военнослужащий прибыл в отпуск и нашел отправительницу. Он навестил ее в саду и вручил подарок.

К поддержке бойцов на фронте подключались все: и дети, и взрослые. Каждый вносит свой вклад в победу наших солдат. Сплоченность на фронте и в тылу — главное условие успеха.