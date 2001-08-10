В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль «Место силы» станет одним из ярких событий предстоящего празднования 141-летия Южно-Сахалинска. Специалисты культурно-исторического центра подготовили для горожан программу, посвященную исследователю Дальнего Востока Г. И. Невельскому, которая пройдет в одноименном сквере островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие включает театрализованное представление, которое продемонстрируют студенты Сахалинского колледжа искусств. Также экскурсоводы культурно-исторического центра проведут лекцию, на которой расскажут о первых населенных пунктах Южного Сахалина, после чего будет организован викторина, где каждый желающий может выиграть сувенир или подарочную книгу.

В рамках фестиваля «Место силы» южносахалинцы смогут увидеть макет Владимировки — первого поселения, возникшего на месте современного Южно-Сахалинска. В создании населенного пункта в миниатюре принимают участие сотрудники культурно-туристического центра, городского парка и других учреждений культуры муниципалитета.

- Дело в том, что Владимировка не оставила после себя практически ничего: не сохранились здания и строения. Хотя это первое поселение, благодаря которому появился город Южно-Сахалинск. Одна из целей нашего проекта — показать, что здесь находилось русское селение, которое стремительно развивалось. В свое время в нем побывал писатель Антон Павлович Чехов, который отмечал, что оно достаточно выделяется на фоне северных округов, - отметил заведующий отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания культурно-туристического центра Южно-Сахалинска Андрей Кафкан.

Как рассказал один из создателей макета, художник Степан Гарбар, перед началом кропотливой работы он спроектировал 3D-модель Владимировки. Основой стали архивные фотографии. Общая площадь макета составила порядка 6 квадратных метров. Работы над проектом ведутся уже в течение месяца. Сейчас в культурно-туристическом центре заканчивают создание ландшафта Владимировки и вскоре приступят к установке различных объектов: деревьев, домов, школы, церкви, людей и домашних животных, которые будут выполнены максимально реалистично.

В день старта праздничных мероприятий, 2 сентября, макет будет представлен в культурно-туристическом центре по адресу: ул. Невельская, 44А. Он станет частью экспозиции, посвященной истории Южно-Сахалинска. О духе того времени, быте и известных жителях Владимировки расскажут экскурсоводы КТЦ. Кроме того, для гостей выставки будет работать тематическая фотозона. Также участники экскурсии смогут примерить костюмы жителей рубежа XX-XXI веков и сделать фотографии на память.

Для участия в историческом фестивале «Место силы» необходимо предварительно оставить заявку на онлайн-платформе. Записаться на экскурсию 2 сентября можно на странице события, либо по телефону: 210-310. После празднования Дня города макет Владимировки будет доступен для посещения в числе прочих экскурсий культурно-туристического центра.

С полной программой праздничных мероприятий в День города можно будет ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (ее разместят в ближайшее время), анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале «Официальный Южный».