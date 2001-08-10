В Приморье потоки воды унесли ребенка в трубу под дорогой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагедией едва не закончились детские шалости в Артеме. Во время дождя несколько подростков стояли на обочине дороги и бурно радовались, когда их обливали машины. Случай не стал бы чем-то примечательным, если бы не получил жуткое продолжение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал Город В.

В какой-то момент у одного из мальчишек слетел тапочек, он полез, чтобы достать его из воды, но большое течение подхватило ребенка и понесло в воду. Мальчик проплыл под дорогой в трубе диаметром около 1 метра. Его спасло, что там было небольшое пустое расстояние - сантиметров 10, которое помогло не захлебнуться.

"Ребенка пронесло течением воды через трубу под дорогой шириной около 10 метров и понесло бы дальше, но сын успел ухватиться за дерево и задержался, стараясь выбраться", - рассказала мама босоногого "пловца".

Друзья мальчика в это время остановили проезжающий автомобиль, водитель которого не остался равнодушным, полез в воду и помог парню выбраться.

Женщина также отметила, что ее сын профессионально занимается плаванием, и это помогло сориентироваться в трубе под водой.

"Хотелось бы поблагодарить неравнодушного водителя. Огромное спасибо!" - добавила мама мальчика.