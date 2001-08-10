За легитимностью выборов на Сахалине проследят десятки общественных наблюдателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порядка 80 общественных наблюдателей будут следить за легитимностью и прозрачностью выборов депутатов областного парламента и районных собраний. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Подробнее о работе общественников на участках — в материале ниже.

Контроль от начала до конца

Председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников отметил, что прием заявок от наблюдателей завершился 18 августа. Теперь они получат специальное направление, которое смогут предъявить комиссии на участке.

Наблюдатели могут находиться на участке весь день. Помимо этого, им разрешено осматривать участок до начала его работы и после, когда будет проводиться подсчет голосов.

Так как наблюдением жители занимаются по своему желанию и без привязки к какой-либо организации, то следить за выборами будут не во всех городских округах. Также по этой причине в муниципалитетах будет представлено разное количество общественников.

Главная цель наблюдения — соблюдение закона и прозрачность выборов. Это вещь исключительно добровольная.

Иконников пояснил, что после закрытия участка общественники имеют права наблюдать как за подсчетом голосов, так и за оформлением итоговой документации. Кстати, главное отличие общественных наблюдателей заключается в том, что они следят за ходом голосования лишь с точки зрения закона, а не в пользу кого-либо.

ЦОН

В единый день голосования откроется Центр общественного наблюдения (ЦОН). Туда будут поступать все данные с действующих избирательных участков.

По словам Владимира Иконникова, система общественного наблюдения работает с 2018 года и зарекомендовала себя в качестве эффективного контролирующего органа. Местные жители всегда максимально включаются в процесс, так как им не безразлично будущее островного региона. Если на участках возникнут проблемы и недопонимания, наблюдатели сразу же отправятся на место для решения всех вопросов.

Наблюдатели всегда ведут себя корректно и не мешают представителям избирательной комиссии.

В этом году на выборы подали заявки наблюдатели с опытом. Однако несмотря на это, они все прошли обучение, которое для них организовали представители Общественной палаты. Наблюдатели в том числе вспомнили основные положения Кодекса этики общественного наблюдателя.

Отметим, что ранее общественники в процессе работы никогда не выявляли нарушений во время выборов на участках голосования на Сахалине и Курилах. Жалоб на их работу не поступало. Наблюдатели оказывали помощь избирательной комиссии и старались сделать процесс более удобным для всех его участников.