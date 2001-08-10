Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2023
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14:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

24 августа в Южно-Сахалинске свежую горбушу будут продавать на ярмарке у "Дома торговли"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую горбушу 24 августа можно приобрести на ярмарке у "Дома торговли", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля начнется в 15.30 по адресу: пр. Мира, 106А. Продавец: ООО "РПК Нептун", поставщик: ООО "Меридиан".

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