МегаФон запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МегаФон объединяет самые востребованные онлайн-кинотеатры в единую подписку "МегаКино". В неё войдут сразу четыре крупных видеосервиса - Start, Premier, Иви и Окко. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, тем самым всегда находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.
МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется на длительном горизонте от 2 до 4 приложениями, и эта доля растет.
"Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса - Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся", - отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Единая подписка "МегаКино" стоит 299 рублей в месяц. С ней пользователи смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта "МегаКино" будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам МегаФона.
"Мы рады быть частью проекта "МегаКино", который позволяет зрителям выбрать ещё один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. PREMIER обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на PREMIER порадует пользователей "МегаКино", - подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно.
"START с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей МегаФона по всей стране доступ к нашему собственному контенту - это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы - лидеры по зрительским просмотрам: "Жить Жизнь", "Содержанки", "Вампиры средней полосы", "Два Холма", - заявила руководитель по развитию партнерских программ START Александра Коваленко.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.
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