Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2023
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12:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 25 августа, специалисты департамента социальной политики администрации города проведут горячую телефонную линию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожане могут получить консультацию по вопросу предоставления муниципальной услуги "Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных".

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 300-722 (добавочный номер 2).

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