Более 1600 авиапассажиров рейса в Харбин оформили сахалинские таможенники за 2 месяца 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 1600 авиапассажиров оформили сахалинские таможенники за 2 месяца 2023 года. Это пассажиры, которые воспользовались возобновленным в июне 2023 года маршрутом Южно-Сахалинск - Харбин и обратно. Регулярный еженедельный рейс заполнен почти на 100%, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской таможне.

Нарушений на границе за этот период таможенники пока не фиксировали, но отмечают, что многие пассажиры не знают о правилах перемещения товаров.

- Вся информация для пассажиров размещена в международном секторе в залах прилета и вылета, транслируется на мониторе, а также проработана с авиакомпанией, - напомнила и.о. первого заместителя начальника Сахалинской таможни Галина Калинина. - Наши инспекторы готовы оказать содействие в заполнении пассажирской таможенной декларации до прохождения контроля.

Чтобы не терять на это свое время, пассажиры могут сами заполнить ее перед поездкой в электронном виде и еще раз ознакомиться с правилами перемещения товаров.

Основные правила:

Товары для личного пользования разрешено вывозить без декларирования и уплаты таможенных платежей. Во избежание наступления уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ подлежат декларированию товары для личного пользования общей стоимостью 1 млн руб. и более, в том числе изделия из драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга; карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла; корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла.

Через таможенную границу ЕАЭС разрешено перемещать до 5 кг рыбы и ракообразных, а также до 250 г икры осетровых рыб в заводской упаковке. Перемещаемые сверх установленных норм товары не будут относиться к товарам для личного пользования, и подлежат таможенному декларированию в общем порядке.

Беспошлинно разрешено ввозить товары наземным и водным транспортом до 1 октября 2023 г. - если их стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро, и вес не превышает 31 кг; с 1 октября 2023 г. - если стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и вес не превышает 25 кг. При въезде воздушным транспортом - не выше €10 000 общим весом не более 50 кг. Однако стоит помнить, что данные нормы касаются только товаров для личного пользования.

Запрещен ввоз более 5 литров алкоголя. При этом алкогольную продукцию свыше 3 литров необходимо задекларировать и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги. Также разрешен ввоз до 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком ("стиков"), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г. Табачные изделия, перемещаемые свыше установленных норм, не относятся к товарам для личного пользования. Ввозить спиртные напитки и табачные изделия могут только лица, достигшие 18 лет.

Разрешен ввоз без предоставления фитосанитарного сертификата растительной продукции, общим весом не превышающей 5 кг (кроме семян (семенного материала), посадочного материала, картофеля), а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки, цветов в количестве не более 3 букетов (собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 штук).

Без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара разрешен ввоз в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения до 5 кг включительно в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза. При этом следует знать, что Россельхознадзором могут вводиться запреты и ограничения, связанные с ввозом продукции растительного и животного происхождения из отдельных стран.

Через границу ЕАЭС без декларации можно перемещать до 10 000 долларов США наличных или эквивалент этой суммы в любой другой валюте. Сумму, превышающую 10 000 долларов США, следует задекларировать, пошлиной перемещение валюты не облагается. Однако временное ограничение запрещает вывоз любой наличной иностранной валюты, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.

Ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств, а также лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, для личного применения по медицинским показаниям разрешен при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара.

Перемещать через границу служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и патроны к нему, культурные ценности, животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, а также шифровальные (криптографические) средства можно только при наличии разрешительных документов и обязательного внесения таких товаров в декларацию. Ввоз и (или) вывоз физическими лицами специальных технических средств для негласного получения информации в качестве товаров для личного пользования запрещен.