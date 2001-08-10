В этом году 127 сахалинских школ будут учить детей в одну смену

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области усилило контроль за ходом подготовки общеобразовательных учреждений к учебному году, пишет astv.ru.

Как сообщают в ведомстве, в новом 2023-2024 учебном году в островном регионе в 159 государственных общеобразовательных организациях будут обучаться более 62 тысяч детей. 127 школ планируют работать в одну смену, 32 школы - в две смены.

На данный момент школам выдали 34 предписания об устранении выявленных нарушений. Проблемы нужно решить до 31 августа.

Большинство замечаний касается медицинских кабинетов, которые не оборудованы в соответствии с требованиями; учебной мебели, которую нужно заменить; переоснащения пищеблоков и столовых.

В 8 районах области 13 школ находятся на капитальном ремонте. Работы должны завершить до 1 сентября. В этот день должны открыться учебные заведения в Курильске, Шахтёрске, Ногликах и Головнино.

"Особое внимание уделяется вопросам соблюдения санитарного законодательства при организации питания детей, обеспечения их качественной питьевой водой", - говорят в региональном Роспортребнадзоре.