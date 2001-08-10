30 гектаров земель очищено от борщевика в Южно-Сахалинске за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация продолжает комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа. Работа по ликвидации растения ведется на регулярной основе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в течение текущей недели по плану в городе обработано 4 га земли, в Ключах, Ново-Александровске, Новой Деревне, Луговом – 26 га.

На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках, расположенных как в планировочных районах, так и на территории Южно-Сахалинска.

По информации МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.

Всего до конца сезона в планах администрации – ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании).