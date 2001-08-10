В Сахалинской области ввели лист ожидания авиабилетов на все доступные направления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В разгар сезона возвращения из отпусков, вопрос транспортной доступности вновь взят на особый контроль правительством Сахалинской области. Губернатором Валерием Лимаренко поставлена задача в режиме реального времени отслеживать загрузку транспорта и потребность со стороны жителей. Эта обратная связь поможет принять необходимые управленческие решения и, при необходимости, договориться о введении дополнительных рейсов или выделения билетов из резервов авиакомпаний, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В островном регионе вводится лист ожидания авиабилетов на все доступные направления. Сервисом можно воспользоваться в случае, если билетов на необходимую дату и маршрут не осталось в продаже.
Чтобы попасть в лист ожидания, пассажиру необходимо позвонить по телефону *0065. Затем с помощью голосового помощника выбрать "Лист ожидания авиабилета" и обсудить с оператором желаемое направление и дату полета. Менеджер перезвонит, как только на рейсе появится свободное место. При появлении свободного места бронирование осуществляется в первоочередном порядке. В случае большого спроса министерство транспорта проработает вопрос о постановки на линии дополнительных воздушных судов. Кроме того, некоторые авиакомпании резервируют часть билетов, вплоть до дня вылета. При получении заявок на полет на конкретную дату и маршрут, министерство транспорта сможет проработать вопрос об их реализации обратившимся.
В ближайшее время колл-центром по вопросу покупки билетов смогут воспользоваться также пассажиры морского и железнодорожного транспорта, а также междугородних автобусов.
- Заканчивается период отпусков, поэтому очень важно держать на контроле вопрос доступности билетов. Необходимо, чтобы люди вовремя вернулись домой, дети успели в школу к 1 сентября. Лист ожидания в этом поможет, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Единый номер для обращений - это прежде всего удобно. Теперь пассажиру не нужно самостоятельно отслеживать свободные билеты. За него это сделает оператор колл-центра.
Благодаря сервису у жителей региона появится возможность вылететь в нужную дату, а самолеты будут выполнять рейсы с полной загрузкой.
Отметим, на московское направление самолёты летают три раза в день. В связи с высоким спросом на перевозки авиакомпания "Россия" совершит в сентябре более 50 перелетов Москва - Южно-Сахалинск. Дополнительные рейсы организуют с 8 сентября по пятницам и субботам из Москвы в Южно-Сахалинск.
Кроме того, дополнительные рейсы введены еще на одном популярном у жителей и туристов направлении Южно-Сахалинск - Курильск. Вылеты будут совершены 23, 25, 29 и 31 августа.
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