09:12, | Новости общества Сахалина и Курил
В Приморье ливни отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сильные дожди вновь накрыли Приморье. Ливни уже нанесли большой урон домам и участкам жителей края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на правительство региона.
Отрезанными от транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов: Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Елизаветовка, Приозерное, Новобельмановка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:39 Сегодня В Сахалинской области ввели лист ожидания авиабилетов на все доступные направления
09:12 Сегодня В Приморье ливни отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов
10:14 Сегодня 30 гектаров земель очищено от борщевика в Южно-Сахалинске за неделю
10:25 Сегодня Подсчитано, сколько стоит собрать ребенка в школу в Сахалинской области
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
17:18 17 Августа Более 30 соцобъектов начали строить в Сахалинской области благодаря "Единой субсидии"
09:58 17 Августа Делегация Южно-Сахалинска приняла участие в Российско-Китайском молодежном съезде в Хэйхэ
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
Выбор редакции
- 14:55 Вчера В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
- 13:07 22 Августа Обновленный участок набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске будет открыт 2 сентября
- 12:27 22 Августа На Сахалине выявили сильнейших ниндзя
- 14:37 21 Августа Более 660 любителей экстремального бега собрал "Сахалинский рубеж-2023"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?