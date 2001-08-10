Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2023
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09:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье ливни отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов

В Приморье ливни отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильные дожди вновь накрыли Приморье. Ливни уже нанесли большой урон домам и участкам жителей края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на правительство региона.

Отрезанными от транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов: Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Елизаветовка, Приозерное, Новобельмановка.

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