Более трех тысяч сахалинцев и курильчан приняли специалисты мобильных медицинских бригад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря работе мобильных бригад жители области получают медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населенного пункта. С мая этого года диагностику и лечение у врачей узких специальностей прошли 3,1 тысячи сахалинцев и курильчан. При этом количество бригад за последние несколько месяцев увеличилось с 3 до 13 – участниками профессиональной команды стали оториноларингологи, дерматовенерологи, хирурги и другие узкие специалисты.

Выезды мобильные врачи осуществляют каждый день. Списки на приём составляются заранее – пациенты записываются через контакт-центр 1-300 или получают направление у лечащего врача. Начало этой недели команда специалистов встретила в Холмске.

– Коллеги из областного центра помогают закрывать потребность в специалистах. В нашей больнице работают два эндокринолога, но во время отпуска одного из них вся нагрузка падает на плечи второго. Это стресс, который теперь можно избежать. У специалистов мобильных бригад время работы ограничено, поэтому стараемся заранее подготовить пациентов к визиту – берём все анализы, отправляем на дополнительные обследования, – рассказала заместитель главного врача Холмской ЦРБ Екатерина Варварина.

Вместе с эндокринологом в составе мобильных бригад в Холмск приехали ревматолог, гастроэнтеролог и онколог. Каждый за одну рабочую смену успевает принять до 20 пациентов.

Для работы в мобильных бригадах областной минздрав привлек кадры из всех регионов России. Онколог Денис Сутягин более 11 лет работал в Волгограде. Этим летом начал трудиться на Сахалине. За короткий промежуток он уже побывал в нескольких районах области, познакомился с жителями и местными достопримечательностями.

– Кадровый дефицит есть везде, поэтому мне идея создания таких бригад кажется прекрасной. Чаще всего на приёмы приходят диспансерные пациенты, чтобы получить консультативную помощь. Но есть и первичные приёмы. Таких пациентов мы осматриваем, даём направления к местным врачам или отправляем в областной онкодиспансер, – поделился Денис Сутягин.

Выездные бригады были созданы на островах по поручению губернатора Валерия Лимаренко. За неделю врачи успеют побывать в 14 муниципальных образованиях. График городов меняется в зависимости от потребностей жителей.