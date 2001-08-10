Сахалинских держателей Пушкинской карты приглашают на экскурсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, состоится накануне памятной даты. Экскурсия будет проходить по площади Славы областного центра каждый час с 10.00 до 16.00. В роли экскурсовода выступит куратор проекта «Народный Сахалинский гид», главный библиотекарь СахОУНБ Людмила Алексеева, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки.

Мероприятие доступно только для держателей «Пушкинской карты». Участникам расскажут о трех значимых объектах, расположенных на одной из площадей Южно-Сахалинская и ее окрестностях. Слушателям представят интересный подробности об истории возникновения мемориального комплекса Площадь Славы, Аллеи Героев и памятника маршалу Александру Василевскому. В ходе экскурсии речь пойдет и о героях, доблестно защищавших нашу родину, ожесточенных боях на территории Сахалинской области и безоговорочной победе.

Для участия в экскурсии необходим предварительная запись и заранее купленный билет.

Дополнительная информация и запись по телефону +7(4242)45-25-54.